Рашисты выпустили 8 ракет по Николаеву, попали в стадион и военный городок, никто не пострадал, - мэр Сенкевич

Российские войска выпустили по Николаеву 8 ракет утром 28 июня, есть разрушения в заброшенном городке расположения 79-й бригады ВСУ и на центральном стадионе города.

Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Сегодня прилетело 8 ракет, три из них удалось сбить, другие полетели и попали в разные места в городе Николаев.

Две из них попали в городок 79-й бригады. В начале войны там была разрушена прицельным выстрелом одна из казарм. Сегодня этот городок пуст, в нем никого нет – и его периодически обстреливают российские войска. Сегодня было разрушено одно из зданий, еще одно было частично разрушено. Слава Богу, никто не пострадал - ни гражданские, ни военные", - рассказал глава города.

По его словам, другая ракета попала на центральный стадион.

"Хорошо, что никто не погиб, там никого не было. В прошлом году мы сдали административно-бытовой корпус – там все новенькое… Уничтожено. Новенькое поле мы сделали с обогревом – ракета попала туда, в чашу стадиона, оставив после себя воронку 15 м в ширину и 5 м вглубь", - добавил Сенкевич.

По состоянию на утро 28 июня в Николаеве нет убитых и раненых. В домах по соседству с обстрелянными объектами выбиты стекла.

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