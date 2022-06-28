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Уничтожение складов боеприпасов и нефтехранилищ: украинские спецназовцы провели ряд успешных диверсий в РФ, - The Times

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Уничтожение складов боеприпасов и нефтехранилищ: украинские спецназовцы провели ряд успешных диверсий в РФ, - The Times
Украинские подразделения Сил специальных операций (ССО ВСУ) выполнили ряд успешных диверсионных операций в РФ. Они касались уничтожения складов боеприпасов и хранилищ нефти.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщило британское издание The Times.

Издание получило информацию от неназванного офицера разведки и двух 25-летних сержантов подразделения ССО с позывными "Двадцать Второй" и "Красавец". Издание предположило, что действия украинского спецназа связаны со взрывами на российских складах оружия и нефтебазах.

"Украинские вертолеты поздно ночью летят низко над землей. Таким образом на территории России доставляют бойцов спецназа. К подобным операциям привлекают военнослужащих 10-го отряда специального назначения под названием "Шаман". У них есть навыки для того, чтобы осуществлять диверсионно-разведывательные операции в тылу противника.

По словам спецназовца с позывным "Красавец", россияне "так и не способны понять", как происходят диверсии. Он отметил, что оккупанты не могут поверить, что украинский спецназ может быть на российской территории".

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Топ комментарии

  • Перехватчик
  • Kucher
    Сподіваюсь, що це не фейк.

    Слава ЗСУ та ССО.
  • Зэлэный_Змий
    В українського спецназу є велика перевага. Кацапи сказати "паляниця" не можуть, а наші в разі потреби лешко можуть вимовити "***** за парєбрік, тварь нєрусская!".
    Тому удентифікувати їх вкрай важко.
    Хоча пройшла чутка, що є обна серйозна відмінність, на якій можуть спіймати - наші не ссуться, коли бачать кадирівців.
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