Россия активно пытается выйти на админграницы Луганщины и Донетчины и удержать сухопутный коридор в Крым, - Мотузяник

Российская Федерация не прекращает интенсивно обстреливать позиции Сил обороны Украины вдоль всей линии столкновения в Луганской и Донецкой областях.

Об этом спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник заявил на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ, передает Цензор.НЕТ.

"Основной целью противника на данном этапе остается выход на административные границы Луганской и Донецкой областей, удержание сухопутного коридора с оккупированным Крымским полуостровом и захваченных районов Запорожской и Херсонской областей, блокирование морских коммуникаций Украины в северо-западной части Черного моря", - сказал Мотузяник.

По его словам, враг не прекращает интенсивное огневое воздействие в сторону позиций Сил обороны Украины вдоль всей линии столкновения в Луганской и Донецкой областях. Обстановка там остается сложной, но в целом контролируемой Вооруженными силами Украины, заверил Мотузяник.

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