Минцифры будет дополнительно закупать и ремонтировать дроны для ВСУ, - Федоров

В Министерстве цифровой трансформации стартует проект "Армия дронов". Ведомство будет дополнительно закупать беспилотники, чтобы обеспечить Вооруженные силы Украины.

Об этом глава Минцифры Михаил Федоров рассказал в интервью Суспільному, передает Цензор.НЕТ.

"Мы будем собирать со всего мира дроны, покупать дроны дополнительно, для того чтобы комплексно подойти к укомплектованию армии дронами. Есть определенная стратегия сколько нужно, и как нужно учить использовать дроны", - сообщил Федоров.

Кроме того, министерство возьмет на себя процесс обучения специалистов по управлению дронами и ремонту техники.

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Проект будет финансироваться из бюджета и на средства фандрейзинговых программ.