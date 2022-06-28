Новости • Война

Лидеры G7 призвали Китай надавить на РФ для прекращения войны против Украины

7 83115
Лидеры G7 призвали Китай надавить на РФ для прекращения войны против Украины
Лидеры стран "Группы семи" призвали КНР надавить на Россию с целью прекращения войны против Украины и немедленного вывода войск с украинской территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в совместном коммюнике глав государств и правительств "Большой семерки".

"Поскольку Россия ведет свою неоправданную, неспровоцированную и незаконную войну против Украины, мы призываем Китай надавить на Россию, чтобы она немедленно выполнила юридически обязывающий приказ Международного суда справедливости от 16 марта 2022 года, придерживалась соответствующих резолюций Генеральной ассамблеи ООН и прекратила свою военную агрессию - немедленно и безоговорочно вывела свои войска из Украины", - отметили в G7.

Лидеры G7 призвали Китай выполнять свои обязательства по международному праву и вносить вклад в международную безопасность.

"Напоминаем Китаю о необходимости соблюдать принцип устава ООН о мирном урегулировании споров и воздерживаться от угроз, принуждения, мер запугивания или применения силы", - говорится в коммюнике.

Читайте: Страны G7 хотят ограничить цены на газ из России, - Bloomberg

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • mrSmith
    А самі ні?
    Китай все влаштовує: дешева нафта, газ, послаблення рф.
  • Єто Другоє
    Щвидще Кетай натисне середній палець всім, і піде проводити "спецапєрацєю по детайванізаціьі Тайваню".
  • Vasily Kukuev
    Китай не то чтобы против Украины. В интересах Китая демонстрация бессилия НАТО и США остановить агрессора. Ему надо, чтобы Запад оставил его в покое, признал его роль и право действовать в своих интересах на своей территории, в Тайване, в ЮВ Азии, В Микронезии, в Африке, в Европе… В прямом столкновении китайцы не заинтересованы. Им куда выгоднее, если Запад сам убедиться что на решительные действия, даже против противника гораздо более слабого, чем Китай, он не способен. Тогда при усилении активности Китая, Запад, чтобы не выглядеть совсем уж смешно, будет делать меньше шума, который Китай изрядно раздражает.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости