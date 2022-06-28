Лидеры G7 призвали Китай надавить на РФ для прекращения войны против Украины

Лидеры стран "Группы семи" призвали КНР надавить на Россию с целью прекращения войны против Украины и немедленного вывода войск с украинской территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в совместном коммюнике глав государств и правительств "Большой семерки".

"Поскольку Россия ведет свою неоправданную, неспровоцированную и незаконную войну против Украины, мы призываем Китай надавить на Россию, чтобы она немедленно выполнила юридически обязывающий приказ Международного суда справедливости от 16 марта 2022 года, придерживалась соответствующих резолюций Генеральной ассамблеи ООН и прекратила свою военную агрессию - немедленно и безоговорочно вывела свои войска из Украины", - отметили в G7.

Лидеры G7 призвали Китай выполнять свои обязательства по международному праву и вносить вклад в международную безопасность.

"Напоминаем Китаю о необходимости соблюдать принцип устава ООН о мирном урегулировании споров и воздерживаться от угроз, принуждения, мер запугивания или применения силы", - говорится в коммюнике.

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