G7 выделит $4,5 млрд для преодоления продовольственного кризиса, вызванного войной РФ против Украины

В последний день саммита "Группы семи" руководители стран-участниц согласились выделить дополнительные 4,5 миллиарда долларов для борьбы с глобальным отсутствием пищи, к которой привела российская агрессия в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Они также призвали страны, имеющие большие запасы продовольствия, помочь в разрешении кризиса и воздержаться от дальнейшего выкупа продуктов питания, чтобы не спровоцировать еще более быстрый рост глобальных цен.

"Мы призываем тех партнеров, которые имеют большие резервы, а также частные компании сделать еду доступной без манипулирования рынком", - говорится в финальном коммюнике саммита G7.

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