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Шесть батальонов армии Беларуси усиливаются на границе с Украиной, - Мотузяник

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Шесть батальонов армии Беларуси усиливаются на границе с Украиной, - Мотузяник
Беларусь сосредоточила около Украины около шести батальонов своей армии и усиливает пограничный участок. Также пытается вести воздушную разведку.

Об этом сегодня во время брифинга заявил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Волынское и Полесское направление. Определены подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь до шести батальонов усиливают участок белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях и пытаются вести воздушную разведку в приграничных районах с Украиной и Польшей", - рассказал Мотузяник.

Он также добавил, что продолжает сохраняться угроза применения Россией ракетного вооружения и авиационных ударов с территории Беларуси.

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  • Sophia-Maria Duglass
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    Куди ще ці бульби пруться? Зваряться ж прямо "в мундирі".
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