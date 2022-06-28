Путин должен признать провал в Украине, если хочет ослабления санкций против РФ, - Шольц

Давление Запада на Россию посредством санкций и других ограничений будет только усиливаться, поэтому единственный способ для Путина выйти из этой ситуации - признать провал своих планов в Украине.

Об этом заявил Канцлер Германии Олаф Шольц в завершение саммита G7 в Баварии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Он подчеркнул, что каждая страна имеет право выбирать свой путь развития, не подвергаясь при этом угрозе нападения со стороны соседей.

По словам канцлера, вчерашний ракетный удар по торговому центру в Кременчуге является еще одним доказательством жестокости Путина по отношению к населению Украины.

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Напомним, что 27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В то время в нем находилось около тысячи человек. По состоянию на 12 часов 28 июня было известно о более чем 20 погибших и 59 раненых украинцев. 40 человек обратились с заявлениями о пропавших без вести. Президент Зеленский назвал Россию страной-террористом. С осуждением этого зверства выступили ведущие политики мира.