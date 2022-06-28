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Прокуратура проверит действия должностных лиц, не обеспечивших эвакуацию во время ракетного удара РФ по ТЦ в Кременчуге

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Прокуратура проверит действия должностных лиц, не обеспечивших эвакуацию во время ракетного удара РФ по ТЦ в Кременчуге
При процессуальном руководстве Кременчугской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту служебной халатности, повлекшее тяжкие последствия

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора Украины.

"В ходе следствия будут проверяться действия должностных лиц кременчугского торгового центра по принятию мер по гражданской защите работников и посетителей центра, разрушенного во время ракетного удара врага накануне.

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Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Кременчугским райуправлением полиции Главного управления Национальной полиции в Полтавской области", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • частный сектор
    а прокуратура не хочет проверить тех должен отвечать тех службових осіб за провал военных программ в стране где 8 лет война ?
  • Nikolai Chizhevsky
    венедіктова наїзжала вчора казала чого сірена лунала і не вивели а як ви уявляете коли на касі в сільпо стоять там люди в черзі когось розраховують як можна все закрити включаючи персонал і утікти? в інших магазинах і скільки була сірена в Киіві ніхто нікуда не виводив це і в скай мол и в дрим таун жодного разу не виводили людей таке враження що Венедіктова шукає як применьшити напад орків переключити увагу що наші винні що не вивели
  • Rachman 128 efa03bfd
    Дебіли - жертву виголошують винною в тому, що вона не встигла втекти від маньяка.
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