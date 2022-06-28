Франция отправит в Украину "значительное количество" бронетранспортеров, - министр обороны Лекорню
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Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что Париж отправит в Украину "значительное количество" бронетранспортеров.
Об этом он заявил в интервью BFMTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Для быстрого передвижения в районах под вражеским огнем армиям нужна бронетехника... Поэтому Франция доставит значительное количество транспортных средств типа VAB (бронированная машина переднего края. – Ред.), которые оснащены оружием", – сказал министр.
Лекарню также подтвердил отправку в Украину шести дополнительных САУ "Цезарь" кроме двенадцати, которые уже переданы ВСУ.