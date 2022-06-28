Новости • Помощь Украине, Война

Франция отправит в Украину "значительное количество" бронетранспортеров, - министр обороны Лекорню

12 23646
Франция отправит в Украину "значительное количество" бронетранспортеров, - министр обороны Лекорню
Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что Париж отправит в Украину "значительное количество" бронетранспортеров.

Об этом он заявил в интервью BFMTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Для быстрого передвижения в районах под вражеским огнем армиям нужна бронетехника... Поэтому Франция доставит значительное количество транспортных средств типа VAB (бронированная машина переднего края. – Ред.), которые оснащены оружием", – сказал министр.

Лекарню также подтвердил отправку в Украину шести дополнительных САУ "Цезарь" кроме двенадцати, которые уже переданы ВСУ.

Смотрите: САУ "CAESAR" днем и ночью уничтожают российских оккупантов на восточном фронте. ФОТО

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Франції-респект...
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Думаю все зависит от мнения избирателей, обычных французов. Если французы поддерживают военную помощь Украине, то и власти ведут себя соответственно. Даже Италия стала более бескомпромиссной в отношении рашки.
  • mrSmith
    За це, щиро дякуємо.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости