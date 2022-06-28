Россия не может и не должна победить в Украине, мы продлим санкции против РФ, - Макрон
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Россия не может и не должна победить, поддержка Украины и санкции против РФ продолжатся.
Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Россия не может и не должна победить, наша поддержка Украины и наши санкции против России продлятся, сколько будет необходимо и с необходимой интенсивностью в течение ближайших недель и ближайших месяцев", - сказал Макрон.
По его словам, что касается Путина, то его последние выступления абсолютно понятны, он хочет, чтобы Украина капитулировала.
"Агрессия на украинской земле преследует единственную цель - капитуляция Украины. Это не называется переговорами. Поэтому мы продолжим санкции против России, продолжим поддерживать Украину и ее народ", - сказал Макрон.