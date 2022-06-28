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Необходимости в признании РФ государством-спонсором терроризма нет, - Макрон

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Необходимости в признании РФ государством-спонсором терроризма нет, - Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон говорит об отсутствии необходимости использовать термин "государство - спонсор терроризма" в отношении России, чтобы вводить против него санкции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы осуждаем эти военные преступления, но нам не нужна квалификация, чтобы внедрять эти санкции против России", - сказал Макрон, отвечая на вопросы относительно России как "государства, финансирующего терроризм"

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Топ комментарии

  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    рашка - это не спонсор, а страна-террорист. Спонсоры - это те, кто ведет с ней бизнес.
  • Gozzalik salonu
    Убогий, позвони ему и скажи чтобы больше так не делал
  • Женя-Женя
    ах ты бл*дь французская. Строго говоря спонсором террориста являетесь вы, лягушатники. Потому что кацапия - это страна террорист, а вы гандоны ведете с ней бизнес, закупаете нефть и газ. Поэтому это вы бздливые утырки должны быть так квалифицированы!
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