Необходимости в признании РФ государством-спонсором терроризма нет, - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон говорит об отсутствии необходимости использовать термин "государство - спонсор терроризма" в отношении России, чтобы вводить против него санкции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы осуждаем эти военные преступления, но нам не нужна квалификация, чтобы внедрять эти санкции против России", - сказал Макрон, отвечая на вопросы относительно России как "государства, финансирующего терроризм"

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