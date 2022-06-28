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США запретили импорт российского золота, - Минфин

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США запретили импорт российского золота, - Минфин
Соединенные Штаты ввели запрет на импорт российского золота.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина США.

Ограничения начинают действовать с 28 июня, но не распространяются на ранее вывезенное из России золото.

"Ввоз в Соединенные Штаты золота российского происхождения запрещен, за исключением случаев, предусмотренных законом... Это определение исключает золото российского происхождения, которое до сих пор находилось за пределами Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Пан Перець
    Боже бережи Америку!!!
  • Зэлэный_Змий
    Шось вони довго чухались. От без кацапського золота весь світ точно проживе...
  • Solsky Wasyl
    і зерно теж забороняйте, воно вкрадене в України, нема чого краденим торгувати в міжнародних масштабах до того ж.
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