США запретили импорт российского золота, - Минфин

Соединенные Штаты ввели запрет на импорт российского золота.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина США.

Ограничения начинают действовать с 28 июня, но не распространяются на ранее вывезенное из России золото.

"Ввоз в Соединенные Штаты золота российского происхождения запрещен, за исключением случаев, предусмотренных законом... Это определение исключает золото российского происхождения, которое до сих пор находилось за пределами Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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