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Никто не рассматривает прекращение войны в ближайшие недели или месяцы, - Макрон

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Никто не рассматривает прекращение войны в ближайшие недели или месяцы, - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон после саммита G7 в Германии заявил, что война России против Украины в ближайшее время не закончится.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Никто не рассматривает прекращение войны в ближайшие недели или месяцы", – сказал Макрон.

Он выразил надежду, что "выход может быть достигнут в конце года", но "только с уверенностью, что Россия не может и не должна победить".

Как сообщалось, ранее Макрон также назвал "военным преступлением" российский ракетный удар по торговому центру в Кременчуге, но отметил, что нет необходимости использовать термин "государство – спонсор терроризма" в отношении России.

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Топ комментарии

  • Валентин Коваль
    нам би відбитися -- про напад на росію ше зарано
  • Stanislav Bryzhyk
    Так як ви швиденько допомагаєте, то до кінця року будете вже жабами від кацапів відмахуваться на болотах. Хоча вам не привикать, франція перед гітлером повністю ножки роздвинула за скільки там, за пару днів? Колаборанти *****.
  • Irina So 2b51f28f
    "Все союзники придерживаются одной линии - мы поставляем оружие, снаряжение, боеприпасы, чтобы помочь украинцам обороняться на своей территории, и никак не для нападения на другую территорию", - заявил Макрон на пресс-конференции по итогам саммита G7.
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