Рашисты ударили ракетой по СТО в Днепре: Под завалами работники станции техобслуживания, спасатели тушат пожар
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Российские оккупанты ударили ракетой по СТО в Днепре.
Об этом в Telegram сообщил мэр Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.
"Только что российские уроды влупили ракетой в СТО "Автодизель". Лучшее СТО, где все днепряне ремонтировали свои дизельные автомобили.
В том числе и я. ... Никаких военных, никакого оружия, никакой техники. Ничего! Обычные простые днепряне, слесари и трудяги находятся сейчас под завалами.
Спасатели тушат пожар", - говорится в сообщении.