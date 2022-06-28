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Рашисты ударили ракетой по СТО в Днепре: Под завалами работники станции техобслуживания, спасатели тушат пожар

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Рашисты ударили ракетой по СТО в Днепре: Под завалами работники станции техобслуживания, спасатели тушат пожар
Российские оккупанты ударили ракетой по СТО в Днепре.

Об этом в Telegram сообщил мэр Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.

"Только что российские уроды влупили ракетой в СТО "Автодизель". Лучшее СТО, где все днепряне ремонтировали свои дизельные автомобили.

В том числе и я. ... Никаких военных, никакого оружия, никакой техники. Ничего! Обычные простые днепряне, слесари и трудяги находятся сейчас под завалами.

Спасатели тушат пожар", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • YU ST
  • Александр Хоруженко 70db9d96
    Только евреи не дают Купол. Зато украинцам визы ввели а кацапам добро пожаловать
  • Paul Foxen
    Ви ні панімаєтє, ето било СТО ядерного оружія США
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