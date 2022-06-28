Новости

Евросоюз начал поставки ВСУ более 90 грузовиков повышенной проходимости

7 4893
Евросоюз начал поставки ВСУ более 90 грузовиков повышенной проходимости
Европейский Союз начал снабжение Вооруженными силами Украины более 90 грузовиков повышенной проходимости.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Представительство ЕС в Украине.

"ЕС начал поставки Вооруженным силам Украины более 90 грузовиков повышенной проходимости в рамках Европейского фонда мира. Грузовики предоставлены для поддержки медицинских, инженерных и материально-технических подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.

Автомобили являются частью более широкого помощи Запада в размере 31 миллиона евро, принятого 2 декабря в поддержку Украины. Он включает предоставление медицинского оборудования (в том числе полевого госпиталя), инженерного оборудования (включая инструменты разминирования), предметов для подразделений материально-технического обеспечения (в том числе грузовика и другие средства) и оборудования для повышения способностей киберзащиты.

Смотрите: Британцы, французы и канадцы на платформе UNITED24 чаще всего донатят на ВСУ, а немцы – на медицинскую помощь. ИНФОГРАФИКА

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

ТОП-новости

все новости