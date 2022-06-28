Китай и Россия сейчас сблизились как никогда, - Столтенберг

Североатлантический альянс считает, что Китай и Россия сейчас сблизились как никогда до сих пор.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на публичном форуме НАТО, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

Столтенберг, ранее заявлявший об угрозе, что точка энергозависимости Запада перейдет из России в Китай, заявил также о росте враждебности Китая по отношению к НАТО.

"Мы разочарованы тем, что Китай не осудил нападение России на Украину, тем, что Китай распространяет ложные сообщения о НАТО, а также тем, что Китай и Россия сейчас сблизились как никогда", - заявил он.

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Йенс Столтенберг напомнил, что весной, после начала российского вторжения, Китай "впервые жестко высказался против НАТО и против расширения НАТО" в совместном заявлении Си и Путина.

Однако он подчеркнул, что разногласия с Китаем, в том числе по нападению РФ на Украину, не должны быть основанием для изменения позиции Альянса.

"Мы не можем прекратить поддержку Украины только потому, что не весь мир нас поддерживает. И мы не "проснулись" в 2022 году в вопросе поддержки Украины", - заявил он, напомнив, что Альянс с 2014 года тренировал украинскую армию.