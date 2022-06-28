Новости • Война

Китай и Россия сейчас сблизились как никогда, - Столтенберг

12 89435
Китай и Россия сейчас сблизились как никогда, - Столтенберг
Североатлантический альянс считает, что Китай и Россия сейчас сблизились как никогда до сих пор.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на публичном форуме НАТО, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

Столтенберг, ранее заявлявший об угрозе, что точка энергозависимости Запада перейдет из России в Китай, заявил также о росте враждебности Китая по отношению к НАТО.

"Мы разочарованы тем, что Китай не осудил нападение России на Украину, тем, что Китай распространяет ложные сообщения о НАТО, а также тем, что Китай и Россия сейчас сблизились как никогда", - заявил он.

Читайте также: В интересах НАТО обеспечить победу Украины, иначе Североатлантический союз будет в большей опасности, - Столтенберг

Йенс Столтенберг напомнил, что весной, после начала российского вторжения, Китай "впервые жестко высказался против НАТО и против расширения НАТО" в совместном заявлении Си и Путина.

Однако он подчеркнул, что разногласия с Китаем, в том числе по нападению РФ на Украину, не должны быть основанием для изменения позиции Альянса.

"Мы не можем прекратить поддержку Украины только потому, что не весь мир нас поддерживает. И мы не "проснулись" в 2022 году в вопросе поддержки Украины", - заявил он, напомнив, что Альянс с 2014 года тренировал украинскую армию.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Leshek
    Жадность западного бизнеса вырастило косоглазого монстра - Китая. В погоне за дешевой рабочей силой из задрипанной и нищей страны за каких-то 30-40 лет сам Запад создал неконтролируемое им зло, которое рано или поздно доставит миру проблем не меньше , чем лапотная рашка.
  • Світлана febb5df7
    срср і фашисти також в десна цілувались...
  • Dmitri 18251fb2
    спасибо придуркам из штатов. именно они в свое время решили из тоталиторного Китая сделать приличную страну путем повышения его благосостояния. в прочем с рашкой они сделали туже попытку.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости