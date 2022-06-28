Новости • Война

Из шести "Калибров" направленных на Днепр подразделения ПВО сбили четыре, - Воздушные Силы ВСУ

9 55521
Из шести "Калибров" направленных на Днепр подразделения ПВО сбили четыре, - Воздушные Силы ВСУ
Удар по Днепру нанесли крылатые ракеты морского базирования "Калибр" из акватории Черного моря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.

"Сегодня, около 17.30, российские оккупанты нанесли удар крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" с акватории Черного моря.

Шесть ракет рашистов было направлено по городу Днепр. Подразделения зенитных ракетных войск воздушного командования "Схід" Воздушных Сил ВС Украины сбили четыре ракеты врага", - говорится в сообщении.

Также читайте: Ракетной атакой в Днепре разрушена железнодорожная инфраструктура и промышленное предприятие, - Резниченко

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Зэлэный_Змий
    досить непоганий результат.
  • vadyan
    Вибухи в порту Бердянська!
    Чекаємо на цікаві новини!
  • neverlok lok
    слава Богу і ЗСУ
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости