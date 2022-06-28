Актер сериала "Сваты", снятого Зеленским, поддержал российскую агрессию против Украины
Об этом пишут российские "Известия" со ссылкой на Минобороны РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Детектор медиа.
Отмечается, что актер поддержал раненых бойцов и "пожелал всем скорейшего выздоровления".
"Во время откровенной беседы с военнослужащими он выразил им слова поддержки и наилучшие пожелания", - отчитались об этом событии в Минобороны РФ.
Это фактически стало первым публичным высказыванием позиции Добронравова по поводу полномасштабного российского вторжения в Украину.
Напомним, 28 ноября 2017 года Министерство культуры Украины внесло Добронравова в так называемый "черный список" – Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. 29 ноября 2017 года Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала "Сваты".
В конце 2017 года ТРК "Студия 1+1" обжаловала в суде внесение Добронравова в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.
ООО "Киноквартал" также обжаловало в суде запрет трансляции сериала "Сваты" и внесение Федора Добронравова в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Ответчиками выступали Служба безопасности Украины, Министерство культуры Украины и Государственное агентство по кино.
17 января 2018 Окружной административный суд города Киева отказался удовлетворить заявление об обеспечении иска ООО "Киноквартал" и остановить действие приказа Госкино об отмене прокатного удостоверения сериала "Сваты".
27 марта 2019 года Окружной административный суд Киева отменил запрет на въезд актеру "Сватов" Федору Добронравову и признал противоправным запрет сериала.
16 мая того же года Шестой апелляционный административный суд не удовлетворил апелляционные жалобы СБУ и Госкино и подтвердил отмену запрета сериала "Сваты" и отмену запрета на въезд в Украину российскому актеру Федору Добронравову.
В 2020 году министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что не следует запрещать фильмы с участием иностранных актеров, которым запрещен въезд в Украину.
В 2021 году президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что снятые до войны с Россией фильмы "не должны страдать" из-за антиукраинских высказываний актеров.