Россия душит украинскую металлургию и экономику блокируя порты, – эксперт

По словам директора ГМК Центра Станислава Зинченко, стратегия РФ однозначно направлена на блокирование путей для экспорта – морем экспортировалось 90% всех украинских зерновых и 76% черных металлов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Это просто невероятный удар: по факту нам просто перекрывают воздух и душат всю украинскую экономику. И эта стратегия, как мы видим, приносит свои результаты - через заблокированные порты снова всплыли устаревшие проблемы Укрзализныци, на которую лег основной экспорт: это и изношенные пути , и отсутствие инвестирования, и то, что западные пограничные переходы не рассчитаны на то, чтобы обеспечить Украину экспортом и импортом в нужном объеме", – подчеркнул Зинченко.

Он также акцентировал внимание на том, что параллельно с удушением украинской экономики РФ превращает торговлю металлом в инструмент международного давления на рынки. Она проводит политику агрессивного импорта – продает третьим странам, не поддержавшим санкции, свою продукцию с дисконтом, который достигает 40%, а уже они продают ее дешево в ЕС или насыщают рынки ЕС своим экспортом вытесняя оставшиеся украинские поставки.

Также читайте: G7 призывает Россию обеспечить свободное прохождение судов с сельхозпродукцией в Черном море, - заявление

"Из-за этого цены в Европе тоже упали на 25-30%. И наши горнорудные и металлургические компании не могут экспортировать свою продукцию – и руду, и металл – потому что из-за значительного снижения цен наша продукция стала нерентабельной. То есть мало того, что поезда с нашей продукцией задерживаются из-за проблем с логистикой на 90 дней, да еще из-за агрессивного насыщения рынка российской продукцией на международном рынке начали падать цены, и даже европейские заводы начали закрываться. Так Арселор Метал Дюнкерк (Франция) объявил, что останавливает домну. Поэтому уже сегодня металл стал оружием в геоэкономической войне", – резюмировал эксперт.

Напомним, ранее федеральные российские каналы демонстрировали сюжеты, в которых российские корабли вывозили в Ростов металл, похищенный в Мариуполе.

В свою очередь, компания Метинвест Ахметова и Новинского, предприятиям которой принадлежит украденный металл, обратилась к своим партнерам за рубежом и компаниям-операторам портов по всему миру, и предостерегла от покупки похищенной продукции. Как говорится в заявлении, компания изучает юридические механизмы, поэтому все, кто причастен к фактам ограбления, предстанут перед международным судом.