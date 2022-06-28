Кабмин согласовал увольнение Лагуты с должности главы Херсонской ОГА
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Кабинет Министров согласовал увольнение Геннадия Лагуты с должности главы Херсонской облгосадминистрации.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник.
В частности, Кабмин одобрил проект указа президента об увольнении Геннадия Лагуты с должности главы Херсонской облгосадминистрации.
Лагута был назначен на должность в октябре 2021 года.