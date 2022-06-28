Кабмин согласовал увольнение Лагуты с должности главы Херсонской ОГА

Кабинет Министров согласовал увольнение Геннадия Лагуты с должности главы Херсонской облгосадминистрации.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник.

В частности, Кабмин одобрил проект указа президента об увольнении Геннадия Лагуты с должности главы Херсонской облгосадминистрации.

Лагута был назначен на должность в октябре 2021 года.

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