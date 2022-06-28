Высокие цены на энергию и продовольствие вызваны исключительно агрессией Путина, - Столтенберг

Ответственность за последствия войны в Украине, включая высокие цены на энергию и продовольствие, несет президент Путин с его жестокой и неспровоцированной агрессией против суверенного европейского государства - Украины.

Об этом сегодня, во время дискуссии в рамках первого диалога по климатическим изменениям, состоявшегося в формате Общественного форума НАТО во время Мадридского саммита Альянса, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Все вызовы, возникающие перед НАТО из-за войны в Украине, вызваны жестокой агрессивной войной президента Путина против суверенного и независимого европейского государства. За ее последствия, поражающие глобальные рынки энергии и продуктов питания, всю ответственность за это несет президент Путин. Самый простой путь для решение всех этих проблем для президента Путина – это положить конец этой войне, вывести все свои войска и перестать атаковать суверенное независимое государство", - сказал Столтенберг.

Он особо отметил, что высокие цены на продовольствие и осложнения с вывозом зерна и других продуктов питания из Украины возникли не в результате экономических санкций Запада. Союзники по НАТО не создавали никаких препятствий экспорту этого зерна. Поэтому причина того, почему так тяжело вывезти зерно и продовольствие из Украины – это российская война и блокада Украины.

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"Я признаю, что наши экономические санкции против части российской промышленности и финансового сектора имеют глобальное измерение для энергетических рынков. Европейцы, люди в США, - они платят цену. Но эта цена намного ниже, чем цена, которую придется платить, если Путин продолжит свой путь использования оружия против независимых государств. Это та цена, которую мы должны платить за свободу, за соблюдение международного порядка, основанного на правилах… Цена, которую мы платим, стоит того, чтобы поддержать храбрый украинский народ в реализации его права на самооборону" , – отметил руководитель Альянса.