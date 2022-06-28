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Болгария высылает 70 российских дипломатов

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Болгария высылает 70 российских дипломатов
Болгария приняла решение отправить из страны 70 работников посольства РФ в Софии.

Об этом сообщил премьер-министр Болгарии Кирилл Петков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Глава болгарского правительства отметил, что большая часть работников посольства РФ работала на разведку, а "их дипломатическая роль была лишь прикрытием".

В то же время Петков не конкретизировал, за какую именно деятельность высылают российских дипломатов, поскольку эта информация конфиденциальна.

"Я бы хотел обратиться ко всем странам, не только к России, что каждый, кто будет работать против интересов Болгарии, будет выслан в страну, из которой прибыл", - отметил премьер.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Болгарам-респект.Повітря буде лише чистішим від цих смердючих кацапських свиней які будуть тепер смердіти в радном свінарнікє...
  • Sophia-Maria Duglass
    ‼️‼️‼️ 70 дипломатов на маленькую нищую ( по европейским меркам, Болгарию
    А Украина в посольствах имеет всего по 10 человек .
  • Pan Kotskyi
    А як щодо прийому на відпочинок вбивць, гвалтівників, мародерів? Добре дошли, братушки?
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