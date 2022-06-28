Саммит НАТО не приведет к каким-либо революционным сдвигам в текущей ситуации с российской агрессией в Украине, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не ожидает, что саммит НАТО в Мадриде приведет к революционным сдвигам в текущей ситуации с войной в Украине.

Об этом он заявил журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Саммит очень важен сам по себе как событие, но я не ожидаю, что он приведет к каким-то революционным сдвигам в текущей ситуации с российской агрессией сегодня в Украине", - сказал Кулеба.

Он добавил, что не ожидает от саммита решения о предоставлении со стороны НАТО системы противоракетной обороны. В то же время, глава МИД отметил, что Президент Владимир Зеленский обращается к каждому государству по поводу такого решения: "Я убежден, что несколько государств-членов НАТО услышат этот призыв, и соответствующая помощь нам будет предоставлена".

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Министр также выразил убеждение, что на саммите будут приняты документы, важные для развития Альянса, и будет констатировано очевидное на уровне доктринальных документов, что Россия представляет угрозу №1.

"Будет реструктуризирован пакет помощи Украине, который будет оказывать НАТО, но это не то, что, знаете, ничего не будет, а потом раз - и появился пакет. То есть это реструктуризация тех программ поддержки, которые уже существовали до сих пор со стороны НАТО с целью повышение их эффективности", - выразил мнение Кулеба.