Одесская область подверглась ракетным ударам, пострадавших и разрушений нет. ВИДЕО

Российские оккупационные войска сегодня вечером выпустили несколько ракет по Одесской области. Одну удалось сбить украинским защитникам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

"Враг совершил несколько ракетных ударов по области. К счастью, пострадавших и разрушений нет. Одна из ракет была сбита нашими подразделениями противовоздушной обороны", - заявил Марченко.

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