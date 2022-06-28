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ОБСЕ должен сделать выбор по поводу России, - Кулеба

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ОБСЕ должен сделать выбор по поводу России, - Кулеба
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должна сделать выбор – позволить России разрушить ее или найти способ остановить РФ.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Мое послание на ежегодной конференции ОБСЕ по безопасности 2022 года заключалось в том, что ОБСЕ должна сделать выбор: позволить России разрушить ОБСЕ или найти способ приостановить Россию. Наша приверженность десяти принципам Хельсинкского Заключительного акта должна преобладать над жестокой силой, которая стремится их уничтожить", – отметил Кулеба.

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Как сообщалось, Российская Федерация заблокировала продление мандата координатора проектов ОБСЕ в Украине. В конце марта Россия заблокировала продление мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, которая существовала с 2014 года.

Топ комментарии

  • Skifik z pivdnya
    По ТЭЦ таки ****** свинособаки проклятые.
  • Владислав Васильченко
    кремлевского придурка может остановить только кирпич по чайнику...
  • Oleksandr Pohribnyi
    А цвірінькання у Твіттері означає якусь офіційну позицію офіційної особи?
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