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Оккупанты ударили по территории Криворожской ТЭС, - Лукашук

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Оккупанты ударили по территории Криворожской ТЭС, - Лукашук
Российские оккупанты обстреляли территорию Криворожской ТЭС.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, информирует Цензор.НЕТ.

"Российские оккупационные войска ударили по территории Криворожской ТЭС. Последствия выясняются", – говорится в сообщении.

"К сожалению, две вражеские ракеты попали по территории областного центра. Одна прилетела в здание автотранспортного предприятия: там на прилегающей территории повреждены почти три с половиной десятка автомобилей. Также повреждены три бокса, несколько одноэтажных зданий и ангар. Вторая ракета попала по территории промышленного предприятия, там есть разрушение построек", - рассказал Лукашук.

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Кроме ракетных обстрелов, днем оккупанты из ствольной артиллерии ударили по Криворожскому району. Попали по Зеленодольску и по Великой Костромке. Пострадал мужчина.

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  • Amber
    Батьки в Ізраілі , на недавно придбанній віллі біля моря 🙂
  • Amber
    Домовлявся з Патрушевим за своі особисті інвестиціі , скоріше за все
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    Мабуть, в Ізраїлі, на історичній батьківщині
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