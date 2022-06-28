За ответ России пришлось заплатить, но НАТО объединена как никогда, - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что государства НАТО отдавали себе отчет в цене, которую им придется заплатить за санкции против России, но остались объединенными.

Об этом Байден заявил в Испании, куда прибыл для участия в саммите НАТО, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"Когда мы согласились, что будем отвечать, мы признали, что это будет цена для наших народов в контексте наших антироссийских санкций, но люди объединились", - сказал Байден.

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По его словам, спустя более четырех месяцев войны России против Украины "НАТО объединена больше, чем когда-либо прежде", и НАТО "готова встретить угрозы российской агрессии".

Байден назвал войну Путина "величайшим злоупотреблением власти со времен Второй мировой войны", отметив, что вторжение произошло несмотря на неверие многих людей в это.