За ответ России пришлось заплатить, но НАТО объединена как никогда, - Байден
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Президент США Джо Байден заявил, что государства НАТО отдавали себе отчет в цене, которую им придется заплатить за санкции против России, но остались объединенными.
Об этом Байден заявил в Испании, куда прибыл для участия в саммите НАТО, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".
"Когда мы согласились, что будем отвечать, мы признали, что это будет цена для наших народов в контексте наших антироссийских санкций, но люди объединились", - сказал Байден.
По его словам, спустя более четырех месяцев войны России против Украины "НАТО объединена больше, чем когда-либо прежде", и НАТО "готова встретить угрозы российской агрессии".
Байден назвал войну Путина "величайшим злоупотреблением власти со времен Второй мировой войны", отметив, что вторжение произошло несмотря на неверие многих людей в это.