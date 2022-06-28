Россия останется угрозой на 5-10 лет, - министр обороны Латвии Пабрикс
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.
По его словам, важно изменить мышление союзников, учитывая текущие угрозы, исходящие от России. В частности, Латвия хочет большего присутствия войск НАТО в стране, что означает больше общих учений, а также размещение вооружений и боеприпасов на территории.
"Союзники понимают наши проблемы и наши надежды. Нам удалось объяснить их им. Конечно, этого не произойдет в последний день мадридской встречи на самом высоком уровне, потому что саммит обозначит ряд вещей, которые должны сделать как союзники, так и мы сами", - сказал он. Пабрикс.
Глава Минобороны Латвии добавил, что страна намерена построить второй полигон для военных учений, а также обязуется тратить не менее 2,5% своего валового внутреннего продукта на оборону "при нынешних сложных обстоятельствах".