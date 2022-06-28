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Кабмин создал должность Уполномоченного по переселенцам

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Кабмин создал должность Уполномоченного по переселенцам
Кабинет Министров Украины создал должность Уполномоченного по внутренне перемещенным лицам.

Об этом сообщает Правительственный портал, передает Цензор.НЕТ

"28 июня правительство поддержало предложение Минреинтеграции о введении должности Уполномоченного по вопросам ВПЛ — ключевого должностного лица в государстве, которое защищает права перемещенных граждан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уполномоченный будет иметь статус заместителя министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и будет координировать формирование и реализацию государственной политики относительно внутреннего перемещения.

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В ближайшее время состоится назначение уполномоченного.

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Топ комментарии

  • Гоша Фантомас b9eb6379
    квартал большой, родственничков много
  • Владимир Сухов e5dee246
    Якогось зрадника як завжди поставлять керувати на цій посаді ?
  • Бандерівець
    Йойпсєль мопсєль... Знову дармоїдів множать!
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