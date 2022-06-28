Новости • Помощь Украине, Война

Германия и Нидерланды предоставят Украине еще шесть САУ Panzerhaubitze 2000

11 32389
Германия и Нидерланды предоставят Украине еще шесть САУ Panzerhaubitze 2000
Германия и Нидерланды предоставят Украине еще шесть самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000.

Об этом в Мадриде сообщила министерка обороны ФРГ Кристине Ламбрехт и ее нидерландская коллега Кайсе Оллонгрен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"В Германии мы решили, что мы можем отдать Украине еще три Panzerhaubitze 2000. Вместе с Нидерландами это будет шесть", – заявила Ламбрехт.

"Важно, что Украина может рассчитывать на нас. Если они говорят, что им нужно, мы делаем все возможное, чтобы это предоставить. И в этом случае Германия и Нидерланды могли сделать именно это", - отметила Оллонгрен.

В то же время Ламбрехт заявила, что теперь Германия исчерпала все свои возможности предоставления Украине Panzerhaubitze 2000: "Таким образом я дошла до абсолютного предела того, что ответственно. Но это ответственно, потому что Украину сейчас нужно поддержать".

Также читайте: Премьер Нидерландов Рютте призвал сограждан приготовиться затянуть пояса для победы Украины: "Это практически и наша война". ВИДЕО

Напомним, что ранее обе страны направили в Украину 12 таких САУ: ФРГ – семь и Нидерланды – пять. Украинские военные в мае прошли тренировки в Германии.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Ex perd
    У нас асфаль был в пиоритете благодаря 73% уставших от войны. Та що "маэмо те що маэмо"
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Два министра обороны серьезных европейских стран и шесть гаубиц) Хорошо они еще поштучно патроны 5,56 считать не начали...
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    ви не повірите, але Німеччину демілітаризували і денаціоналізували ще раніше, ніж хочуть нас.

    У них справді із запасами озброєнь повний капут, як і боєздатними частинами.

    Комсомолка фрау Меркель постаралася
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости