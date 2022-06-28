Германия и Нидерланды предоставят Украине еще шесть САУ Panzerhaubitze 2000

Германия и Нидерланды предоставят Украине еще шесть самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000.

Об этом в Мадриде сообщила министерка обороны ФРГ Кристине Ламбрехт и ее нидерландская коллега Кайсе Оллонгрен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"В Германии мы решили, что мы можем отдать Украине еще три Panzerhaubitze 2000. Вместе с Нидерландами это будет шесть", – заявила Ламбрехт.

"Важно, что Украина может рассчитывать на нас. Если они говорят, что им нужно, мы делаем все возможное, чтобы это предоставить. И в этом случае Германия и Нидерланды могли сделать именно это", - отметила Оллонгрен.

В то же время Ламбрехт заявила, что теперь Германия исчерпала все свои возможности предоставления Украине Panzerhaubitze 2000: "Таким образом я дошла до абсолютного предела того, что ответственно. Но это ответственно, потому что Украину сейчас нужно поддержать".

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Напомним, что ранее обе страны направили в Украину 12 таких САУ: ФРГ – семь и Нидерланды – пять. Украинские военные в мае прошли тренировки в Германии.