Вступление Швеции и Финляндии в НАТО – сигнал для России, - Столтенберг

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО должно стать сигналом для России о том, что двери НАТО открыты для других стран.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это очень очевидный сигнал для Москвы, что двери НАТО открыты", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Мадриде, где проходит саммит стран - членов альянса. Он отметил, что страны сами, без давления извне, должны принимать решение о том, хотят ли они вступать в альянс.

Столтенберг добавил, что ситуация вокруг заявок Швеции и Финляндии стала, возможно, самым быстрым процессом рассмотрения заявок стран на вступление в НАТО.

На вопрос о возможных сроках завершения процедуры вступления этих стран в НАТО Столтенберг сказал, что он "не может предусмотреть", когда она завершится, поскольку решение теперь должно принять парламенты стран - членов альянса.

"Я знаю, что некоторые парламенты уже начали процесс, поэтому я думаю, что среди союзников есть сильное желание как можно быстрее ратифицировать", - подчеркнул он.

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