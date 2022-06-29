Российские оккупанты назначили "референдум" об аннексии Донбасса на 11 сентября, - советник мэра Мариуполя Андрющенко

Российские оккупанты планируют 11 сентября 2022 года провести "референдум" об аннексии Донбасса.

Об этом сообщил в Телеграме советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Референдум" об аннексии Донецкой области в Россию назначен на 11 сентября 2022 года. Оккупационные администрации получили указания подготовить места проведения и "комиссии по проведению" и передали их в частности комитетам самоорганизации населения. Готовят проведение под празднование освобождения Донбасса от нацистских захватчиков. Одновременно с советским "Днем города Мариуполь". Символизм во всем…", - написал Андрющенко.

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