"Задержан экс-мэр Колыхаев... Наконец-то его нейтрализовали", - коллаборант Стремоусов о похищении городского головы Херсона

Российские оккупанты признали похищение мэра Херсона Игоря Колыхаева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Информацию о похищении подтвердил Кирилл Стремоусов, называющий себя "замглавы военно-гражданской администрации" Херсонской области.

При этом Стремоусов назвал похищение мэра "нейтрализацией".

"Задержан экс-мэр Колыхаев... Человек, который многому навредил по процессу "денацификации". Наконец-то его нейтрализовали", - заявил он.

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По его словам, Колыхаев призывал социальных работников не выполнять преступных приказов оккупационных властей.

Напомним, оккупанты утром 28 июня увезли Колыхаева в неизвестном направлении. Его точное местонахождение неизвестно.