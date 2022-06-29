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Оборона Северодонецка ВСУ дорого стоила российским оккупантам, - американский Институт изучения войны

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Оборона Северодонецка ВСУ дорого стоила российским оккупантам, - американский Институт изучения войны
Украинская оборона Северодонецка дорого стоила россиянам, несмотря на новую тактику Москвы, направленную на ограничение потерь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

ВСУ, вероятно, отходят, что может включать отход из Лисичанска и Луганской области в ближайшем будущем и который, вероятно, направлен на преждевременное завершение российского наступления.

Киев может продолжать этот подход, пока российская атака не достигнет кульминации или украинские силы не займут более защищенные позиции вдоль более прямой линии, усеянной укрепленными городами и поселками.

Россиянам, оставшимся в Северодонецке, необходимо будет форсировать реку Северский Донец в Лисичанск из Северодонецка или окрестных населенных пунктов для дальнейшего участия в российском наступлении. Это движение может потребовать некоторое время, поскольку россияне разрушили три основных моста.

Российским силам, ведущим непрерывные наступательные операции в Северодонецке, также понадобится некоторое время для восстановления боеспособности перед тем, как участвовать в штурме Лисичанска.

Уточняется, что местонахождение и численность российских войск, захвативших Северодонецк, остаются неясными.

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Топ комментарии

  • ебонітова дубинка
    Олена Зеленська стала на захист російської мови в Україні. Вона наголосила, що російськомовним захисникам незалежної країни ніхто не має права диктувати якою мовою висловлювати свою любов до батьківщини. Ідіотка підіграє рос пропаганді , бо в нас ніхто нікому не вказує
  • govtva
    Лапотных потери не интересуют,им преподали эту мясорубку как великую победу.
  • Alex Tiger
    2 сапога - пара. Мужик ее, буба криворогий, до войны, когда ширнется, то о миллиарде деревьев прокукарекает, то высрет, что у нас дороги,
    ( которые построились под его руководством) лучше чем в Европе.
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