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Утром в Николаеве прогремели взрывы, есть попадания в жилую многоэтажку, - мэр Сенкевич

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Утром в Николаеве прогремели взрывы, есть попадания в жилую многоэтажку, - мэр Сенкевич
Утром 29 июня в Николаеве раздались взрывы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"Утром в Николаеве прогремели мощные взрывы. На места уже выехали спасатели и медики.

Прошу всех оставаться в укрытиях и не выходить на улицу до завершения воздушной тревоги.

Не публикуйте фотографии с мест обстрелов! Всю информацию сообщу со временем", - говорится в сообщении.

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Позже Сенкевич отметил, что есть попадание в жилую многоэтажку. На месте идет поисково-спасательная работа. Работают чрезвычайники, медики и коммунальщики.

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Топ комментарии

  • Варвара Грушецька
    Миколаїв, дорогий, тримайся, з тобою вся Україна!!!!
  • Стрелок
    відзвонилась. істерика. але ціла.

    котів тільки зайти не може. сусідній під'їзд
  • Владимир Сухов e5dee246
    Вивозити зерно з Южного чи з Одесси не можливо. Це маячня під знаком котрої можно здати весь Південь України. Закрити небо- це словоблудіє. Це участь в війні країн НАТО на нашому боку. А ми нічого не зробили за час Зеленського щоб вступити в НАТО.
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