В Днепре найдены двое погибших под завалами здания автотранспортного предприятия, уничтоженного вражеской ракетой, - Резниченко
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Под завалами здания автотранспортного предприятия, которое уничтожила вражеская ракета, спасатели нашли двоих погибших - мужчину и женщину
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в телеграм-канале.
"Утром пришли плохие новости. Под завалами здания автотранспортного предприятия, которое уничтожила вражеская ракета, спасатели нашли двоих погибших - мужчину и женщину. Эти люди оказались в эпицентре взрыва. Они не были военными, у них не было оружия. Там было мирное предприятие, где работали мирные люди", - написал Резниченко.
Отмечается, что на месте "прилета" специалисты обнаружили обломки ракеты "Калибр".
"Накануне враг направил в нашу область шесть таких ракет, четыре из них наши военные сбили", - добавил он.