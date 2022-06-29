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Оккупанты разворачивают "Грады" вблизи приграничных районов Сумщины, - Генштаб ВСУ

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Оккупанты разворачивают "Грады" вблизи приграничных районов Сумщины, - Генштаб ВСУ
У границы Украины россияне разворачивают РСЗО "Град" для поражения Сумской области.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 6:00 29 июня в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Итак, начались сто двадцать шестые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях идет проверка боевой готовности вооруженных сил Республики Беларусь. По имеющейся информации, на период с 28 июня по 16 июля текущего года в Гомельской области спланировано проведение военных сборов с военнообязанными. По планам сборов будут отработаны вопросы формирования отдельных стрелковых батальонов территориальных войск, проведение боевого слаживания, а также организация охраны и обороны объектов.

Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов с территории Республики Беларусь по объектам территории Украины.

На Северском направлении противник продолжает удерживать в приграничных районах на территории Брянской и Курской областей до трех батальонных тактических групп из состава 1-й танковой и 20-й общевойсковой армий и подразделений воздушно-десантных войск. Агрессор обстрелял из артиллерии позиции Сил обороны в приграничных районах Сумской и Черниговской областей.

С целью огневого поражения приграничных районов Сумской области отмечено развертывание в непосредственной близости от государственной границы Украины реактивных систем залпового огня "Град".

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На Харьковском направлении подразделения противника основные усилия сосредотачивают на удержании ранее занятых позиций. В целях уточнения положения наших войск враг провел воздушную разведку в районах населенных пунктов Циркуны, Кутузовка.

В Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивает на ведении штурмовых действий с целью выхода на рубеж Богородичное – Краснополье и создания условий для дальнейшего наступления на Барвенково и Славянск.

Совершал обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Маяки и Серебрянка.

В рамках логистического обеспечения и комплектования пострадавших войск противник переместил в определенные районы вооружения и военную технику.

На Донецком направлении основные усилия врага сосредоточены на ведении боевых действий на Лисичанском и Бахмутском направлениях с целью окружения города Лисичанск.

На Лисичанском направлении враг продолжает наступление в направлении Волчеярка – Верхнекаменка.

На Бахмутском направлении ведет наступление в направлениях Медная Рыжая – Клиново. Имеет частичный успех, закрепляется в северной части Клинового и вблизи трассы Е-40 (в районе Углегорской ТЭС). С целью сохранения темпа наступления на указанном направлении оккупанты усилили группировку одной батальонной тактической группой.

На Новопавловское направление оккупанты переместили  две батальонные тактические группы из Авдеевского и Бахмутского направлений.

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На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях враг активных действий не вел. Оказывает систематическое огневое влияние с целью сковывания подразделений Сил обороны Украины и недопущения их перебрасывания на другие направления.

На Южнобужском и Таврическом направлениях подразделения захватчиков основные усилия сосредотачивают на удержании ранее занятых рубежей, недопущении проведения нашими войсками контрнаступательных действий в Херсонской и Николаевской областях.

На Криворожском направлении враг с целью усиления своих подразделений переместил в определенный район  одну батальонную тактическую группу.

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На Николаевском направлении с целью прикрытия районов сосредоточения вооружения и военной техники агрессор дополнительно развернул зенитную ракетную батарею С-300ВМ.

В северо-западной части Черного моря корабельная группировка Черноморского флота Российской Федерации продолжает выполнять задачи по блокированию морских коммуникаций и ведет разведку. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Наши самолеты и вертолеты продолжают наносить авиационные удары по скоплениям живой силы и военной техники противника на определенных направлениях. Оккупанты и дальше несут значительные потери в боях с Силами обороны Украины.

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Топ комментарии

  • Стрелок
    а може пора вже їбашить їх на випередження?
  • Матвей Хижняк
    Нех сопли жевать - увидел - уничтожил, потом поздно будет.
  • ебонітова дубинка
    Йшов дев'ятий рік війни із KZPами. Спочатку нам різні "мосійчучки""втирали", що "мову на хліб не намажеш". Згодом вони створюють TV котре навіть від наших захисників вимагає, щоб спілкувалися виключно мовою окупанта. А ви впевнені, що це УКРАЇНСЬКІ влада і журналістика?
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