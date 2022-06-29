Россияне из артиллерии обстреляли два села на Днепропетровщине, - Резниченко

Враг в очередной раз нанес удар по пограничным селам Днепропетровской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"В Криворожском районе ночь и утро снова напряженные. Враг несколько раз бил из артиллерии по двум громадам – Зеленодольской и Широковской. Люди, к счастью, не пострадали. В Большой Костромке задело линию электропередач. Село частично без света.", - говорится в сообщении. .

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Резниченко отмечает, что энергетики пока не могут приступить к работе - там небезопасно.