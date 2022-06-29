В результате вражеского удара по многоэтажке в Николаеве погибли 3 человека, 5 получили ранения, - Ким (обновлено)
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Утром в Николаеве прогремели взрывы, россияне попали в многоэтажку, есть погибшие и раненые.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава ОГА Николаевщины Виталий Ким.
"После удара по многоэтажному дому на данный момент 3 раненых, 2 погибших. Также ранение получил сотрудник ГСЧС", - говорится в сообщении.
Позже Ким добавил, что количество жертв вражеского удара выросло: "на 8:20 - 5 раненых и 3 погибших".