В результате вражеского удара по многоэтажке в Николаеве погибли 3 человека, 5 получили ранения, - Ким (обновлено)

Утром в Николаеве прогремели взрывы, россияне попали в многоэтажку, есть погибшие и раненые.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава ОГА Николаевщины Виталий Ким.

"После удара по многоэтажному дому на данный момент 3 раненых, 2 погибших. Также ранение получил сотрудник ГСЧС", - говорится в сообщении.

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Позже Ким добавил, что количество жертв вражеского удара выросло: "на 8:20 - 5 раненых и 3 погибших".