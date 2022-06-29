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В результате вражеского удара по многоэтажке в Николаеве погибли 3 человека, 5 получили ранения, - Ким (обновлено)

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В результате вражеского удара по многоэтажке в Николаеве погибли 3 человека, 5 получили ранения, - Ким (обновлено)
Утром в Николаеве прогремели взрывы, россияне попали в многоэтажку, есть погибшие и раненые.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава ОГА Николаевщины Виталий Ким.

"После удара по многоэтажному дому на данный момент 3 раненых, 2 погибших. Также ранение получил сотрудник ГСЧС", - говорится в сообщении.

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Позже Ким добавил, что количество жертв вражеского удара выросло: "на 8:20 - 5 раненых и 3 погибших".

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  • Ivan Ivanov 8edb7a14
    Їбашити їх так потрібно,щоб на ДНК не залишилось від орків нічого!
  • Вадим Карапіщенко
    Царство Небесне загиблим...
    Одужання пораненим.
  • Віктор Св
    Дуже шкода Миколаєва,чудове місто,а руйнується на очах.Може не в тему,але питання до УПЦМП в Миколаївській області:"Чому за час війни МП не покинула ЖОДНА парафія московського пархату???" Невже там так щільно засів "руській мір" і адепти з нетерпінням чекають на "асвабадітєлєй"?Ганьба!
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