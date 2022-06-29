Враг готовит наступление на Славянск, пытается оцепить Лисичанск, - Генштаб ВСУ
Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 6:00 29 июня в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"На Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивает на ведении штурмовых действий с целью выхода на рубеж Богородичное – Краснополье и создания условий для дальнейшего наступления на Барвенково и Славянск. Осуществлял обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Маяки и Серебрянка. логистического обеспечения и комплектования пострадавших войск противник переместил в определенные районы вооружения и военную технику…
На Донецком направлении основные усилия врага сосредоточены на ведении боевых действий на Лисичанском и Бахмутском направлениях с целью оцепления города Лисичанск", - говорится в сообщении.