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Враг готовит наступление на Славянск, пытается оцепить Лисичанск, - Генштаб ВСУ

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Враг готовит наступление на Славянск, пытается оцепить Лисичанск, - Генштаб ВСУ
Российские захватчики создают условия для дальнейшего наступления на Барвенково и Славянск, а также сосредоточились на оцеплении города Лисичанск.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 6:00 29 июня в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"На Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивает на ведении штурмовых действий с целью выхода на рубеж Богородичное – Краснополье и создания условий для дальнейшего наступления на Барвенково и Славянск. Осуществлял обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Маяки и Серебрянка. логистического обеспечения и комплектования пострадавших войск противник переместил в определенные районы вооружения и военную технику…

На Донецком направлении основные усилия врага сосредоточены на ведении боевых действий на Лисичанском и Бахмутском направлениях с целью оцепления города Лисичанск", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Frol Fedoroff
    А где делась Люся Арестович.? Абдрыстлась? Пока ВСУ наступали, пока города ракетами кацапы не уничтожали, оно из ТВ-ящика не вылазило, а сейчас куда-то исчезло.
  • Valerii Koniukhovskyi
    Я думаю что Арестович и другие припагандисты специально создают эмоциональные качели типа:""вот вот перемога, и тут вдруг зрада"". Для того что бырасшатать психику людей. Создать образ непобедимости путина. Что бы по малу но изменить общественное мнение и в конце склонить заставить народ и Украину пойти на уступки рашке. Все это скдадываетсы в картину если более тщательно проанализировать.
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    не пишіть дурниць - постачання та розподіл техніки та *********** проходять під контролем ЦРУ.

    Просто недостатньо - наш супротивник монстр
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