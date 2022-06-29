В результате вооруженной агрессии РФ в Украине 341 ребенок погиб. Выросло количество раненых - более 627, - Офис Генпрокурора

Более 968 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации в нашем государстве. По состоянию на утро 29 июня 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 341. Выросло количество раненых – свыше 627.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Эти цифры не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 338, Харьковской - 183, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 58, Херсонской - 52, Николаевской - 48, Запорожской - 31, Сумской - 17", - говорится в сообщении.

Известно, что 28 июня войска РФ обстреляли гражданскую инфраструктуру г. Бахмут Донецкой области, ранен 9-летний мальчик.

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"28 июня в результате ракетных обстрелов врагом г. Очаков Николаевской области получили ранения 3-месячный младенец и девочки 14 и 15 лет. 27 июня во время разбора завалов в центральном районе г. Мариуполь подросток 15 лет взорвался на гранате, в результате чего получил ранение", – сообщает Офис генпрокурора.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2092 учебных заведения. Из них 213 разрушены полностью.