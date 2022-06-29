Жителей Полтавщины предупреждают об учебных стрельбах и призывают сохранять спокойствие

В среду и четверг, 29 и 30 июня, в Полтавской области могут раздаваться звуки выстрелов. Жителей предупреждают о военных учениях и призывают сохранять спокойствие.