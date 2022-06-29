Оккупанты имеют частичный успех на Бахмутском направлении и пытаются закрепиться в районе Углегорской ТЭС, - Генштаб ВСУ
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Российские захватчики имеют частичный успех на Бахмутском направлении и закрепляются в районе Углегорской ТЭС.
Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"На Бахмутском направлении ведет наступление в направлениях Медная Рыжая – Клиновое. Имеет частичный успех, закрепляется в северной части Клинового и вблизи трассы Е-40 (в районе Углегорской ТЭС). С целью сохранения темпа наступления на указанном направлении оккупанты усилили группировку одной батальонной тактической группой", – говорится в сообщении.