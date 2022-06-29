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Оккупанты имеют частичный успех на Бахмутском направлении и пытаются закрепиться в районе Углегорской ТЭС, - Генштаб ВСУ

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Оккупанты имеют частичный успех на Бахмутском направлении и пытаются закрепиться в районе Углегорской ТЭС, - Генштаб ВСУ
Российские захватчики имеют частичный успех на Бахмутском направлении и закрепляются в районе Углегорской ТЭС.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"На Бахмутском направлении ведет наступление в направлениях Медная Рыжая – Клиновое. Имеет частичный успех, закрепляется в северной части Клинового и вблизи трассы Е-40 (в районе Углегорской ТЭС). С целью сохранения темпа наступления на указанном направлении оккупанты усилили группировку одной батальонной тактической группой", – говорится в сообщении.

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  • 4xish
    Короче, уже всё, но как бы, не хотят нас расстраивать.
  • Дик Шелдон
    Я вже ******** слухати "експертів" від Арестовича до Жданова, які стверджують, що Рашка видахлась.Це останні їх резерви, не має в армії РФ атакувального потенціалу і різне бла-бла-бла. Щось ці останні резерви у кацапів ніяк не закінчаться, пруть и пруть уперед наче орда тарганів.
  • Straight Ahead
    Вважаю, що це помилка нашої владної пропаганди (так-так, вона у нас теж є, просто скромніша і неагресивна, на відміну від москальської) - говорити занадто оптимістичні і обнадійливі побрехеньки. Бо потім, у разі невдач на фронтах, українці лише сильніше розчаровуються і впадають у паніку. Це результат завищених очікувань, породжених такими надміру оптимістичними розмовами.
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