Общие боевые потери РФ с начала войны - около 35 450 человек, 217 самолетов, 185 вертолетов, 1572 танков и 3720 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 29 июня потери личного состава противника составляют около 35 450 человек.