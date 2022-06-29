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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 35 450 человек, 217 самолетов, 185 вертолетов, 1572 танков и 3720 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 35 450 человек, 217 самолетов, 185 вертолетов, 1572 танков и 3720 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 29 июня потери личного состава противника составляют около 35 450 человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 29.06 ориентировочно составляют:

личного состава – около 35450 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 1572 (+5) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3720 (+16) ед,

артиллерийских систем – 781 (+3) ед,

РСЗО - 246 (+3) ед,

средства ПВО - 103 (+1) ед,

самолетов - 217 (+0) ед,

вертолетов - 185 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 640 (+4),

крылатые ракеты – 142 (+3),

корабли /катера - 14 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2598 (+9) ед, специальная техника - 61 (+0).

Данные еще уточняются.

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении", - отметили в Генштабе.

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 35 450 человек, 217 самолетов, 185 вертолетов, 1572 танков и 3720 бронированных машин 01

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Топ комментарии

  • Oleksandr Onys
    На цензорі в коментарях
  • Александр Александров 7fa1b22d
    Тоді йди на фронт, та воюй з автоматом проти танків та артилерії.
  • MausMike
    Сьогодні якась акція? Набігла купа новорегів і розказує як ми не правильно воюємо.
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