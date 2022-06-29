Общие боевые потери РФ с начала войны - около 35 450 человек, 217 самолетов, 185 вертолетов, 1572 танков и 3720 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 29 июня потери личного состава противника составляют около 35 450 человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 29.06 ориентировочно составляют:
личного состава – около 35450 (+200) человек ликвидировано,
танков ‒ 1572 (+5) ед,
боевых бронированных машин ‒ 3720 (+16) ед,
артиллерийских систем – 781 (+3) ед,
РСЗО - 246 (+3) ед,
средства ПВО - 103 (+1) ед,
самолетов - 217 (+0) ед,
вертолетов - 185 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 640 (+4),
крылатые ракеты – 142 (+3),
корабли /катера - 14 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2598 (+9) ед, специальная техника - 61 (+0).
Данные еще уточняются.
"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении", - отметили в Генштабе.