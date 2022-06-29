Призывал к сотрудничеству с оккупантами, предоставлял врагу информацию о позициях ВСУ: в Киевской области будут судить псевдостаросту одного из сел Бучанского района

В Киевской области будут судить мужчину, который "сливал" позиции Вооруженных Сил Украины оккупантам и агитировал население за "русский мир".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Следствием установлено, что подозреваемый в условиях военного положения в конце февраля 2022 принял предложение представителей вооруженных сил Российской Федерации и был провозглашен ими старостой одного из сел Бучанского района Киевской области.

"В дальнейшем злоумышленник неоднократно публично призвал жителей села к сотрудничеству с вооруженными силами государства-агрессора. Кроме того, мужчина неоднократно предоставлял российским военнослужащим информацию о расположении личного состава Вооруженных сил Украины и территориальной обороны, а также совершал другие действия, направленные на сотрудничество с страны-агрессора", - говорится в сообщении.

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В настоящее время обвинительный акт направлен в суд. Подозреваемый находится под стражей.

За совершенное мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.