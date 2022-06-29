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У россиян недостаточно потенциала для массированных атак на разных направлениях, - Рахманин

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У россиян недостаточно потенциала для массированных атак на разных направлениях, - Рахманин
Войска РФ сосредоточились на узком участке фронта в Луганской области, поскольку у них нет достаточного ресурса для массированных наступлений на нескольких направлениях. И без всеобщей мобилизации такой возможности у россиян не будет.

Такое мнение высказал народный депутат от фракции "Голос" Сергей Рахманин, сообщает Цензор.НЕТ.

"У россиян недостаточно потенциала, чтобы одновременно массированно атаковать на разных направлениях. Поэтому они сосредоточились на очень узком участке, чтобы добиться каких-то конкретных результатов. Фактически там сегодня находятся элементы шести разных армий, значительная часть артиллерии: ствольной, прицепной, систем залпового огня, которая была на вооружении, и даже часть снятых с хранения. Это сделано для того, чтобы создать огромное преимущество в плотности огня и средствах поражения", - объясняет народный депутат.

Этого оружия и личного состава достаточно для тактических успехов, но мало для массированных наступлений и для преодоления сопротивления ВСУ.

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"За счет частичной мобилизации офицеров запаса, наемников, которых россияне привлекают через частные военные компании, ресурс, чтобы вести такую войну, у них есть. Но есть ли у них ресурс, чтобы осуществлять масштабное наступление на нескольких направлениях, чтобы захватывать большие территории, преодолевая сопротивление ВСУ, - здесь огромный вопросительный знак. И без объявления общей мобилизации это сделать будет крайне трудно", - резюмирует представитель "Голоса".

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  • Bodalux
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  • Random User
    Значна частина нашого населення обнагліла до такої степені, що вже втрата любого села - зрада зрадна. Вже всі забули, як орків відкинули з-під Києва та і вцілому з півночі, як їх відкинули з Вознесенська та Миколаївської області, як тримається Донецька область ітд. Якщо щось "б'є по насленню сильно" і втрачається віра сидячи на дивані - це ж населення може зібрати речі та їхати допомагати ЗСУ на полі бою.
  • SergTranscarpathian
    Але заяви не переб'ють інфу із поля бою. Навіть якщо ми робимо усе вірно, якщо то наша стратегія, але інформаційно, втрата територій б'є по населенню дуже сильно.
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