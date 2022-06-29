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Россия рассказывает о "нацизме" в Украине и пытается "демонизировать" нашу страну, - Зеленский

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Россия рассказывает о "нацизме" в Украине и пытается "демонизировать" нашу страну, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что Россия "демонизирует" Украину рассказами о "нацизме".

Об этом он заявил в интервью NBC, передает Цензор.НЕТ.

"Вопрос нацизма в Украине всегда нарушала Россия, у которой всегда радикальные взгляды на права людей. У них проявления нацизма в тех пытках, в том уровне преступности, который они здесь оставили после себя", - пояснил глава государства.

Зеленский отметил, что в РФ "демонизируют" Украину, рассказывая, что здесь есть некий "нацизм".

"Они знают, что мою семью замучили фашисты во Второй мировой войне. У нас самый низкий показатель антисемитизма в государстве по сравнению с большинством стран мира. ...Они сами оправдывали свои преступления", - добавил президент.

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Топ комментарии

  • Ан Мур
    перед ким ***** може демонізувати Україну?

    "Прем'єр-міністр Бельгії Александера Де Кро заявив, що єдиний спосіб закінчити війну, спричинену російським вторгненням в Україну - це допомогти Києву виграти цю війну. І в НАТО продовжать це робити."

    А демонізацією ***** може заяйматися перед своїми орками, або бульбашами.
  • Підлога Маккартні
    Лучше бы ты был нацистом. Нацисты бы никогда не разминировали бы Чонгар и не сдали бы юг за дойчарки по укарзке Патрубка в Омане!!!
  • Andrew86
    Борьба с антисемитизмом - это прекрасно! А не могла бы власть для начала прекратить воровать, позволять монополиям грабить обнищавшее население через грабительские тарифы на коммуналку? Разрешить, наконец, автономное электроотопление накануне холодной зимы? Это все делается так просто, если думать о людях, а не набивать собственные карманы.
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