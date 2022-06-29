Россия рассказывает о "нацизме" в Украине и пытается "демонизировать" нашу страну, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что Россия "демонизирует" Украину рассказами о "нацизме".

Об этом он заявил в интервью NBC, передает Цензор.НЕТ.

"Вопрос нацизма в Украине всегда нарушала Россия, у которой всегда радикальные взгляды на права людей. У них проявления нацизма в тех пытках, в том уровне преступности, который они здесь оставили после себя", - пояснил глава государства.

Зеленский отметил, что в РФ "демонизируют" Украину, рассказывая, что здесь есть некий "нацизм".

"Они знают, что мою семью замучили фашисты во Второй мировой войне. У нас самый низкий показатель антисемитизма в государстве по сравнению с большинством стран мира. ...Они сами оправдывали свои преступления", - добавил президент.

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