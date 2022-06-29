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Война может закончиться завтра, если Путин прекратит бомбардировку Украины, - Бербок

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Война может закончиться завтра, если Путин прекратит бомбардировку Украины, - Бербок
Война в Украине может закончиться в любой момент, если президент РФ Владимир Путин прекратит бомбардировку. Пока что делать прогнозы о продолжительности войны нельзя.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Ліга.нет".

По ее словам, никто не знает, когда закончится война России против Украины, этот вопрос остается открытым.

"Это может закончиться завтра, когда президент России прекратит бомбардировки. Мы сделаем все, чтобы Украина оставалась суверенным государством, и чтобы вся страна могла жить в мире и свободе", - сказала Бербок.

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Топ комментарии

  • mrSmith
    Корова без мізків!
    Це не припинення війни, це припинення обстрілів!
  • Вадим Мулява
    Війна закінчиться, коли здохнуть усі кацапські виродки.
  • Володимир Мик
    Тупа заява.
    Війна закінчиться не тоді, коли пуйло припинить обстрілювати ракетами Україниу, а тоді коли Україна звільнить свою територію, включно з Кримом та Донбасом, від рашистських окупантів.
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