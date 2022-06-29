РФ, вероятно, хотела ударить по соседнему с ТЦ объекту в Кременчуге, - разведка Британии

Существует "реальная возможность" того, что российские военные 27 июня во время ракетного удара по кременчугскому торговому центру хотели попасть в соседний инфраструктурный объект.

К такому выводу пришла разведка Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ.

"Неточность российских ударов на большие расстояния по-прежнему приводила к массовым жертвам среди гражданского населения, в том числе на железнодорожном вокзале Краматорска 9 апреля 2022 года. Российские планировщики, скорее всего, остаются готовыми согласиться на высокий уровень сопутствующих потерь, когда решают нанести удар по цели", - говорится в сообщении.

Ранее министерство обороны РФ подтвердило нанесение ракетного удара по торговому центру в Кременчуге. При этом там утверждают, что якобы были по "ангарам с оружием", а ТРЦ "не функционировал". Блогер Necro Mancer опубликовал фото, на котором видно, что ракеты попали в гражданский объект, а стоящие неподалеку цеха завода целые и невредимые.

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Напомним, что 27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В то время в нем находилось около тысячи человек. Более 20 человек погибли, 59 получили ранения, еще 40 считаются пропавшими без вести.